Kostenpflichtiger Inhalt: Keine Discos mehr : In die Kufa kommen Konzerte

Die Disco-Zeit in der Kulturfabrik Saarbrücken ist Geschichte. Schon ab September soll es dort andere Veranstaltungen geben. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Seit Anfang dieses Jahres gibt es keine Discos mehr in der Kulturfabrik in Saarbrücken. Ihr Ende steht aber dennoch nicht bevor. Die Betreiber planen mit einem neuen Konzept.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Was waren das für rauschende Disco-Nächte in der Kulturfabrik in den beiden vergangenen Jahrzehnten. Egal ob Techno, Pop, Schlager oder Heavy Metal – an den Wochenenden strömten Tausende Saarbrücker und genauso viele Menschen von außerhalb in die Dudweiler Landstraße und feierten.

Seit Beginn dieses Jahres ist die Disco-Ära in der Kulturfabrik Geschichte. Joachim Clemens, der Betreiber von vielen Discotheken und Eventhallen im Saarland, war bis Ende 2016 Geschäftsführer der Firma, die für die Discos in der Kufa verantwortlich war. Danach zog er sich zurück, und drei Jahre später war Schluss mit Disco in der Kufa. „Der Zeitgeist hat sich geändert. Früher fuhren die jungen Menschen am Wochenende in Gruppen in die Diskotheken und feierten. Durch das Internet und die sozialen Netzwerke kennt die Jugend heute alle Veranstaltungen auf der Welt. Lange Anfahrten für Veranstaltungen in der Ferne werden locker in Kauf genommen“, erklärt Joachim Clemens.

Der Gebäudekomplex, in dem seit 1993 auch die Kulturfabrik beheimatet ist, gehört der Neufang Brauerei AG. Im Jahr 2001 hat sie das Bierbrauen eingestellt. Die Verwaltung der Gebäude ist heute eine Hauptaufgabe des Unternehmens. Während der Disco-Betrieb zu Beginn des Jahres eingestellt wurde, hielt eine daneben liegende Event-Kneipe immerhin noch bis Juni durch – dann war auch dort Feierabend.