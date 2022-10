Praktische Tipps vom Förster : Was tun, wenn immer mehr Wildtiere in Siedlungen und Gärten kommen

Die Futtersuche lockt immer mehr Wildtiere wie Wildschweine in die Städte, auch im Saarland. Profis raten: „Machen Sie es den Tieren in ihrem angestammten Revier leichter.“ Foto: dpa/Gregor Fischer

Sulzbach Bei ihrem Vortrag „Wildschweine zu Besuch“ klärten am Donnerstagabend in der Aula in Sulzbach Nils Lesch und Sebastian Erfurt über das Verhalten von Wildtieren auf. Sie gaben auch einige Tipps, wie Menschen deren „Besuche“ verhindern können.

Von Dieter Steinmann

Nils Lesch, der Revierleiter des Forstreviers Sulzbach, hat eine sehr eindeutige Haltung, was das Problem der immer häufigeren Begegnungen zwischen Wildtieren und Menschen in besiedelten Gebieten angeht. Sein Fazit lautet: „Es sind die Menschen, die die Wildtiere aus ihrem angestammten Lebensraum vertreiben und sie dazu zwingen, in die Dörfer, in die Städte und in die Gärten zu kommen.“

Dass diese Tendenz in den vergangenen Jahren noch einmal gestiegen ist, führt Lesch nicht zuletzt auch auf die steigenden Freizeitaktivitäten in den Wäldern zurück, die dazu auch nicht immer den Regeln des gesunden Menschenverstandes folgten. „Solange wir uns im Wald zu normalen Tageszeiten und auf den Wanderwegen aufhalten, mag alles noch hinkommen“, so der Revierleiter. „Leider aber finden immer Menschen Gefallen daran, sich nachts, abseits der Wege und zusätzlich auch noch lärmend im Wald zu bewegen. Teilweise mit motorisierten Fahrzeugen.“ Hier sei dann endgültig Schluss mit lustig. Vor allem aber Schluss mit der nötigen Ruhe für die Wildtiere, die sich ohnehin durch die ständige Erweiterung von Siedlungen und Straßen in die Enge getrieben sehen.

Wildtiere suchen sich besondere Ruheplätze

Was wundert es also, dass sich Wildtiere wie vor allem Wildschweine, Füchse, Marder und zukünftig wohl verstärkt auch Waschbären neue Ruheplätze suchen. Dass „Ruheplätze“ in der Vorstellung der Wildtiere dabei ganz anders aussehen als Menschen sich das allgemein zurechtlegen, erstaunte die interessierten Besucher an diesem Abend dann doch. „Für uns klingt es sicher eigenartig, dass etwa Wildschweine direkt am Rand der Autobahn zur Ruhe kommen können“, so der Vortragsleiter Sebastian Erfurt, der Vertreter des Fachbereichs Jagd und Fischerei des SaarForst Landesbetriebes. „Es ist aber eben so, dass die Anführerin einer Wildschweinrotte gelernt hat, dass sich am Rande der Autobahn keine Menschen bewegen und vor allem auch keine neugierigen Hunde, die Jagd auf die Rotte machen würden.“

Überhaupt sei es diese besonders hohe Lernfähigkeit der Wildtiere von der Art der „Kulturfolger“, die die Wildtiere immer öfter zu den Siedlungen, in die Gärten, Parkanlagen oder gar in die Großstädte hineinzieht.

Wildschweine mit Nachwuchs greifen nicht an

„Wenn ein Fuchs erst einmal gelernt hat, dass er in einem bestimmten besiedelten Gebiet immer Nahrung findet, dann wird er auch immer wieder kommen oder gar bleiben“, sagt Sebastian Erfurt. Der Mensch, sei es aus Unwissenheit, falscher Fürsorge oder eben aus unvernünftigem Verhalten heraus, beschleunige und fördere diese Bewegung. „Somit ist auch der Mensch derjenige, dem es einzig obliegt, diese wieder rückgängig zu machen oder zumindest einzudämmen.“ Dabei helfen zunächst die einfachsten Verhaltensweisen wie das Unterlassen der Fütterung der Wildtiere. „Es ist einfach so, dass noch immer viele denken, sie würden den Tieren etwas Gutes tun, wenn sie Futter auslegen“, so Erfurt. „Das aber ist mitnichten so. Wildtiere finden im Wald immer Nahrung genug. Selbst im Winter, selbst wenn auch alles mit Schnee bedeckt ist. Eine Fütterung ist nicht nötig.“

In diesem Zusammenhang räumen Nils Lesch und Sebastian Erfurt auch gleich mit einer weiteren falschen Vorstellung auf. „Es stimmt ganz einfach nicht, was in vielen Köpfen scheinbar so tief verankert ist, dass Wildschweine, vor allem Bachen mit Frischlingen, vorsätzlich aggressiv gegen Menschen vorgehen“, stellt Sebastian Erfurt klar. „Wir sind beide seit vielen Jahren täglich im Wald unterwegs und haben eine solche Erfahrung noch nie gemacht und auch noch von keinem Fall gehört. Die Wildtiere flüchten immer vor dem Menschen. Man müsste quasi darauf treten, dass es vielleicht einmal zu einer Attacke kommen könnte.“