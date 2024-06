Saarbrücker Imker Ein Imker mitten in Alt-Saarbrücken: Warum gerade die stadtnahe Lage für Bienen gut sein kann

„Wenn man eine Wabe aus dem Stock herausnimmt, sieht man sogenannte Späher-Bienen, welche eine Art Tanz vorführen. Im Tanz verschlüsseln sie, wo die beste Nahrungsquelle ist und teilen sich dadurch ihren Mitbewohnerinnen mit“, erklärt Imker Christoph Schorr, der in seiner Bio-Imkerei Schorr im Tiroler Viertel in Alt-Saarbrücken zehn Bienenvölker hält. „Als ich Kind war, hatte mein Onkel Bienen. Damals hat mich die Imkerei weniger interessiert. Vor sechs Jahren ist Interesse aufgekommen. Und ich habe mir dann alles vom Onkel zeigen lassen“, so der hauptberufliche Softwareentwickler.