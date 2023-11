„Junge Pflege“ im Saarland So steht es um die Pflege junger Menschen mit Beeinträchtigungen

In Nordrhein-Westfalen gibt es sie, in Baden-Württemberg und auch in Bayern: Wohnmöglichkeiten für junge Menschen mit Beeinträchtigungen. Im Saarland leben – wie bereits berichtet – 573 Menschen unter 65 Jahren in Altenheimen oder Pflegeheimen, weil es hier an der „Jungen Pflege“ fehlt. Einige wenige private Ausnahmen gibt es: In Saarbrücken etwa die beiden Wohngemeinschaften des Vereins „Miteinander leben lernen“ (MLL); hier leben junge Männer und Frauen mit und ohne Behinderung zusammen.