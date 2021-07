Fun-Golf-Park Ensheim : Wenn das Golfspiel zum großen Spaß wird

Saarbrücken-Ensheim. Noch einen Schlag und ich habe die 18-jährige Michelle Schneider beim ersten Spiel im brandneuen Fun-Golf-Park auf der Stone-Hill-Ranch in Ensheim besiegt. Ein Schlag aus etwa 80 Zentimeter Entfernung in ein Loch von 25 Zentimetern Durchmesser.

Noch einmal tief durchatmen, gefühlvoll ansetzen - und dann bleibt der verdammte Ball genau zwei Zentimeter vor dem Loch liegen. Ärger bei mir und ein breites Grinsen bei der 18-Jährigen, die auf der Stone-Hill-Ranch für den Fun-Golf-Park zuständig ist. Pünktlich zum Wochenende hatte die neue und außergewöhnliche Anlage im Marktweg 50 mitten auf dem Ensheimer Feld Eröffnung - mit Biergarten, kulinarischen Köstlichkeiten vom Team der Wogbachtal-Hütte in Ensheim und einer Grillecke zum Selbergrillen. Während der Golfsport und auch Minigolf jedem bekannt sein dürfte, gibt es seit einiger Zeit auch Adventure-Golf. Dies ist eine etwas größere Variante des Minigolfs. Fun-Golf hingegen ist eine etwas kleinere Variante des richtigen Golfs. Der Park in Ensheim ist etwa einen Hektar groß. 14 Löcher gibt es und die Spielstrecken sind zwischen 15 und 80 Meter lang, wobei es kuriose Hindernisse zu überwinden gilt. Es geht durch einen großen Graben oder über eine Hängebrücke. Vor einem Loch muss man einen Teich überwinden und vor einem anderen Loch liegen Baumstämme kreuz und quer. „Es geht hier auch um Taktik. Es gibt Hindernisse, da lupft man besser anstatt zu schlagen“, erklärt Ulrike Link-Dorner. Sie hatte die Idee vom Fun-Golf-Park. „Das war früher ein Gelände für Reiter und Pferde. Da wegen Corona das Gelände aber nicht genutzt werden durfte, mussten wir uns etwas überlegen. Golf war immer erlaubt, und so haben wir in zwei Monaten den Fun-Golf-Park erschaffen“, sagt die Platz-Chefin weiter. Und eins ist nach dem ersten Test klar. Fun-Golf macht einen Riesenspaß. Bewegung an der frischen Luft über einen großen Platz, ein Gefühl, dass dem „großen“ Golf nahe kommt und dann noch der Wettkampf-Charakter.