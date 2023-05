Europatag am Rotenbühl-Gymnasium in Saarbrücken Im Gymasium dreht sich alles um Europa

„Das war erst ‚mal komisch“, sagte Eliot und grinste ein wenig. Gerade sollte er einen Mitschüler zu Begrüßung an der Nase berühren. „Begrüßungsrituale in anderen Ländern“ hieß am Dienstag eine Übung, mit der die 6. Klasse am Rotenbühl-Gymnasium spielerisch den „Europatag“ beging. Jedes Jahr widme sich die Schule an einem Tag im Jahr besonders dem Thema Europa, Europabildung und Demokratiebildung, sagt Schulleiter Oskar Dawo und fügt hinzu: „Für uns ist es auch ein Netzwerktag, der alle Partnerinnen und Partner , mit denen wir übers Jahr zusammenarbeiten, zusammenführt.“ Rund 70 Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Verbänden und der Universität waren diesmal in der Schule, um mit allen Klassen den Unterricht mal anders zu gestalten.