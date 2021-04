Kolumne : Die guten Filme zeigt kein Mensch

Zum Osterbraten kam mal wieder nur Kaiserin Sissi vorbei. Nicht dieser lange gesuchte Western, der irgendwie in Oregon spielt ... Aber wie hieß der denn gleich?

Der Osterbraten leistet ganze Arbeit. Er dehnt und streckt, so dass niemand auf die Idee kommt, dass da noch woanders etwas kocht. Romy Schneider holt im Fernsehen aus und bleibt mit dem Angelhaken am Revers von Karlheinz Böhm hängen. Nichts also scheint das Dösen des Publikums zu stören. Doch der Groll auf dem Sofa drüben wächst und bricht sich plötzlich Bahn: „Im Fernsehen kommt immer derselbe Mist!“ Romy Schneider tut erschrocken. Der Bratenköchin stinkt’s gewaltig: „Sisi kommt all‘ Nas‘ lang. Aber die guten Filme zeigt kein Mensch.“