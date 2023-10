Illustratorin Zuzana Čupová zu Gast im KuBa am Eurobahnhof Zuzana Čupová lässt Bakterien Schuhe tragen und steckt Hunde in Anzüge

Saarbrücken · Bei der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse, die just erfolgreich zuende ging, war diesmal Tschechien das Gastland.Tschechien ist bekannt für seine lebendige und traditionsreiche Kunstszene. Und so lag es nahe, dass auch eine tschechische Künstlerin als Gastkünstlerin anreiste. Die Illustratorin Zuzana Čupová bezog für ein paar Wochen ein Atelier im KuBa-Atelierhaus am Eurobahnhof. Dort haben wir sie besucht.

17.10.2023, 16:03 Uhr

Zuzana Čupová an ihrem Zeichentisch im KuBa am Eurobahnhof. Die junge Künstlerin lebt fern von Trubel in einem kleinen, versteckten Winkel von Tschechien. Foto: Buss/Silvia Buss

Von Silvia Buss

Comic und Graphic Novels sind gar nicht ihr Ding. „Entweder Animationsfilme oder Illustrationen für Bücher, am liebsten zeichne ich für klassische Literatur“, sagt Zuzana Čupová (28). Das Saarbrücker Kulturzentrum am Eurobahnhof (KuBa) hatte die junge tschechische Illustratorin zu einem vierwöchigen Arbeitsaufenthalt in seinem Gastatelier eingeladen. Da die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse diesmal Tschechien als Gastland hatte, habe es sich ja angeboten, auch für das Gastatelier einen Künstlerin oder einen Künstler aus diesem Land einzuladen, schrieb das KuBa dazu.