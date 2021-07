Sonderimpfung ohne Termin in Einkaufszentren : Viel Aufklärungsbedarf bei Impfungen in Einkaufszentren

Saarbrücken Ohne Termin zum Piks gegen Corona: Aktion in Saar-Basar und Europa-Galerie wird in der kommenden Woche fortgesetzt. Ein Impfstoff ist besonders gefragt.

450 Menschen nahmen bis Donnerstagabend das Impfangebot in der Europa-Galerie an. 360 Impfwillige ließen sich die Spritze im Saarbasar geben. „Dabei kommen natürlich zunehmend die Menschen, die leichte Zweifel haben. Wir merken das an den veränderten Aufklärungsgesprächen“, sagte der Arzt Jonathan Mathieu. Die Menschen seien ja zunächst nicht ins Impfzentrum gekommen, weil sie Hemmungen hatten. Jetzt erreiche man sie. „Darin geht es dann oft um das Gerücht, die Impfung mache unfruchtbar, was durch nichts belegt ist. Oder es geht um die Risiken für Kinder. Wir überreden niemanden zur Impfung, können aber vielfach die Zweifel ausräumen.“

Christian Bost aus dem Gesundheitsministerium ist ebenfalls zufrieden mit der ersten Impfwoche. Nächste Woche gehe es an beiden Standorten unvermindert weiter. „Wir haben natürlich hier nicht so hohe Zahlen wie in den Impfzentren. Aber wir erreichen die Menschen, die nie ins Impfzentrum gekommen wären, und das bestätigt uns. Wir werden in der kommenden Woche die Termine in den Einkaufszentren fortsetzen und sie eventuell verlängern, wenn die Nachfrage so bleibt.“ Im Saar-Basar bildete sich bei der Öffnung des Zentrums am Montag schon eine Warteschlange, allerdings mit einer für die Impfwilligen offenbar vertretbaren Wartezeit. Verbessert wurde am Donnerstag die Ausschilderung innerhalb des Centers. Jeder, der das Center besucht, soll von dem Impf­angebot erfahren. An diesem Samstag werden Impfungen am Ludwigsparkstadion angeboten. Dort ist der Bus der Winterbergkliniken im Einsatz.