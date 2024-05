Travellers' Choice Awards 2024 Dieses Hotel in Saarbrücken zählt jetzt zu den 25 beliebtesten in Deutschland

„Herausragender Service, gemütliche Zimmer, alles Drum und Dran“: Das Vier-Sterne-Hotel Am Triller in Saarbrücken hat es als einziges Hotel im Saarland in die Top-Liste der 25 besten Hotels Deutschlands des Online-Portals Tripadvisor geschafft. „Mit der Travellers' Choice Awards Best of the Best-Auszeichnung wird höchste Exzellenz in der Reisebranche gewürdigt“, teilt Tripadvisor mit. Die Auszeichnung werde an Unternehmen verliehen, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten eine „hohe Anzahl an herausragenden Bewertungen und Meinungen“ von der Tripadvisor-Community erhalten haben. „Weniger als ein Prozent der acht Millionen Unternehmenseinträge auf Tripadvisor schafft es in diese ausgewählte Gruppe“, hieß es.