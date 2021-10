Zwei Groß-Baustellen nahe der Congresshalle : Wie Saarbrückens Hotelmeile wächst

Die B&L-Gruppe aus Hamburg möchte noch in diesem Jahr mit dem Hotelbau in der Saarbrücker Bahnhofstraße 109 bis 111 beginnen. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken In der Saarbrücker Innenstadt ziehen Investoren weitere große Hotels hoch. Die Nachfrage sei gewachsen, heißt es zur Begründung. Das sehen aber nicht alle so.

Von Heiko Lehmann

Die Landeshauptstadt Saarbrücken scheint in diesem Herbst angesichts gelockerten Corona-Regeln anziehend für einen Urlaub oder einen Kurztrip zu sein. Sucht man im Internet nach einem freien Hotel für das kommende Wochenende 8. bis 10. Oktober in Saarbrücken, stellt man schnell fest, dass man nicht mehr die freie Auswahl hat. Wie die Stadt Saarbrücken mitteilte, gibt es derzeit in Saarbrücken 42 Hotels. Etwa ein Drittel ist nach der Internet-Recherche ausgebucht. Und das Angebot für Urlauber und Übernachtungsgäste in Saarbrücken soll noch größer werden.

„Zwischen 2008 und 2017 stieg die Zahl der Übernachtungen in der Saarländischen Landeshauptstadt um über 25 Prozent. Die Stadt ist zudem Teil eines internationalen Verbunds mit Metz, Luxemburg und Trier. Die Quattropole wirbt unter dem Motto vier Städte, drei Länder gemeinsam um neue Gäste für die Region“, sagte Mathias Schotten, Senior Development Manager von Premier Inn. In der Hafenstraße 49 soll im Frühjahr 2022 ein neues Haus der britischen Hotelkette öffnen.

Das Hotel Premier Inn in der Hafenstraße 49 in Saarbrücken soll im kommenden Jahr eröffnet werden. Foto: Heiko Lehmann

Am Dienstag feierte Die MAG Projektentwicklungs GmbH mit Sitz in Mainz ein Herbstfest in der Hafenstraße 49, um den aktuellen Stand des Hotel-Bauprojekts vorzustellen. Das Projekt befindet sich kurz vor der Übergabe an den neuen Betreiber Whitbread PLC mit der Hotelmarke Premier Inn, die noch im Oktober mit dem Innenausbau beginnen werden. Premier Inn hat einen 20-jährigen Mietvertrag unterschrieben. Ende 2019 hatte die MAG das rund 1200 Quadratmeter große Grundstück erworben und gemeinsam mit der Feuring Hotelconsulting GmbH, Mainz entwickelt. Das achtstöckige Hotel wird mit rund 175 Zimmern, 26 Stellplätzen in einer Tiefgarage und einer offenen Lobby samt Bar, Restaurant und Lounge-Bereich gebaut.

Martin Dörnemann (rechts), Geschäftsführer der MAG Projektentwicklungs GmbH, und Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) im Gespräch beim Herbstfest in der Hafenstraße. Foto: Heiko Lehmann

„In Saarbrücken tut sich einiges. Das spürt man und sieht man. Es freut mich, dass wir uns mit dem Bauprojekt der Fertigstellung nähern. Das neue Hotel wird eine Bereicherung für die Stadt“, sagte Uwe Conradt (CDU), Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken. Ohnehin ist die Hafenstraße direkt an der Congresshalle die Hotelmeile schlechthin in Saarbrücken. Dort reiht sich ein Hotel an das nächste. Es gibt sogar ein zweites Premier Inn in der Verlängerung der Straße, in der Faktoreistraße direkt am Kreisel.

In unmittelbarer Nähe, in der Bahnhofstraße 109 bis 111, wird noch in diesem Jahr ein weiteres Hotel gebaut. Wie der Investor, die B&L-Gruppe aus Hamburg mitteilte, soll noch in diesem Jahr der symbolische Spatenstich erfolgen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 geplant. Der Baubeginn habe sich laut Investor verzögert, da noch Anträge bearbeitet werden mussten, damit das Gebäude in der höchsten Energieeffizienzstufe gebaut werden kann.

In den 1920er Jahren wurde an gleicher Stelle mit dem Hotel Excelsior das angesagteste Hotel der Stadt gebaut. Dort residierten früher internationale Stars der Showbranche, Sportweltmeister und Prominenz aus der Politik. Doch die berühmte Unterkunft verlor mit der Zeit an Flair. Ende des vergangenen Jahrhunderts zog das Kino „Roxy“ in den ersten Stock des Hauses ein. Das zunächst „normale“ Kino wurde bald zum Pornokino und machte im Jahr 2002 dicht. Zuletzt war das Haus ein Bürogebäude.

Die B&L-Gruppe hat das Haus samt Grund und Boden gekauft und im August 2019 mit dem Abriss begonnen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll in den oberen Stockwerken eine 5800 Quadratmeter große Hotelfläche entstehen und darunter eine 2600 Quadratmeter große Shoppingfläche. Damit hätte Saarbrücken in zwei Jahren 44 Hotels. Wie ein Insider der Szene mitteilte, wird es insgesamt ein Gewinn für die Hotelgäste werden, da bei dem großen Angebot auch die Hotel-Platzhirsche ihre Preise anpassen müssten, um konkurrenzfähig zu bleiben.