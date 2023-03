Stadt und OB Conradt reagieren Wut-Welle wegen homosexueller Ampelmännchen in Saarbrücken

Selten hat zuletzt ein Saarbrücker Thema die Gemüter in den sozialen Netzwerken so erregt wie die Installation von gleichgeschlechtlichen Ampelfiguren in der City der Landeshauptstadt. Nach der am vergangenen Montag von Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und Vertretern des Lesben- und Schwulenverbandes erfolgten Enthüllung an einem Fußgängerüberweg in der Mainzer Straße kochten in den Tagen danach die Emotionen auf Facebook und Instagram hoch, in kaum für möglich gehaltene Sphären.