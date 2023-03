Balkan Gipsy Ensemble im Bürgerschloss : Balkan Gipsy Ensemble im Saarbrücker Schloss

Saarbrücken Im Rahmen der neuen Reihe „Unplugged im Schloss“ spielt das Balkan Gipsy Ensemble aus Saarbrücken eine Hommage an den großen rumänischen Komponisten und Violinisten Grigoras Dinicu.

Am Sonntag, 19. März, präsentiert das Kulturforum des Regionalverbandes Saarbrücken um 20 Uhr im Festsaal des Saarbrücker Schlosses im Rahmen des neuen Formates „Unplugged im Schloss“ eine Hommage an den großen rumänischen Komponisten und Violinisten Grigoras Dinicu mit dem Balkan Gipsy Ensemble.

Die Saarbrücker Geigerin Christina-Anna Tsiakiris hat sich für ihr neues Programm der Geigenmusik des Balkans verschrieben. Werke zwischen Melancholie und Lebensfreude, klassische Filigranität und höchste Virtuosität treffen auf den Schwung der Folklore des Balkans. Rhythmen, die zum Tanzen einladen, wechseln sich ab mit romantischen Klängen. Bekannte Tänze wie der ungarische „Czardas“ oder die auf dem ganzen Balkan verbreitete „Hora“ werden in mitreißenden Arrangements neu interpretiert.

Christina-Anna Tsiakiris konzertierte bereits in mehreren europäischen Ländern. Sie wirkte bei einigen Fernsehproduktionen des Südwestrundfunks und des Saarländischen Rundfunks mit. 2017 gründete sie das Tango-Quartett Destino Tango. Ein Höhepunkt war in dem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit dem New Yorker Pianisten, Komponisten und zweifachen Latin Grammy Winner Fernando Otero.