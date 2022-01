Schnapszahl-Fans in Saarbrücken : Längst ausgebucht: Ansturm auf begehrte Hochzeitsdaten im Februar

Saarbrücken Paare haben sich die begehrten Hochzeitsdaten in Saarbrücken schon lange gesichert.

Auch wenn die aktuelle Pandemie-Lage zurzeit für viele nicht die beste Voraussetzung ist, sich das „Ja“-Wort zu geben – zumindest zwei spezielle Termine bieten sich dieses Jahr im Februar zum Heiraten an: der 2.2.2022 und der 22.2.2022. Beim Standesamt der Landeshauptstadt Saarbrücken sind diese Daten heiß begehrt: Alle Termine an den besagten beiden Tagen sind bereits seit längerer Zeit ausgebucht, teilt die Pressestelle der Landeshauptstadt auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die jeweils sieben Termine am 2. und 22. Februar, die sich auf jeweils vier an den Vormittagen und drei an den Nachmittagen verteilen, hätten die Kolleginnen und Kollegen des Standesamtes zusätzlich angeboten, da sie bereits mit einer großen Nachfrage gerechnet haben, sagt Michaela Kakuk von der Pressestelle. Denn von Januar bis April würden normalerweise nur die Donnerstage, Freitage und Samstage als Trau-Tage angeboten, da die Nachfrage nach Terminen in dieser Zeit eher geringer sei. Der 2. Februar fällt dagegen auf einen Mittwoch, der 22. Februar, auf einen Dienstag. Momentan seien also kurzfristig keine Termine an diesen Tagen mehr frei – es sei denn, ein Paar sagt kurzfristig seine Trauung ab.