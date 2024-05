Arbeiten auf A620 Hochwasser ist weg – warum die Stadtautobahn in Saarbrücken dennoch gesperrt bleibt

Seit Tagen quält sich der Verkehr über Umleitungsstrecken durch Saarbrücken. Denn nach dem extremen Hochwasser vom Freitag, 17. Mai, ist die A620 in der City immer noch gesperrt. Die Stadtautobahn war von der parallel zu ihr verlaufenden Saar überschwemmt worden. Mittlerweile sind die Fluten zwar weg – doch der innerstädtische Abschnitt zwischen Luisen- und Bismarckbrücke bleibt gesperrt. Und das soll auch noch so bleiben. Dafür gebe es gleich mehrere Gründe, wie Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen berichtet.