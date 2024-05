Relax-Zone stand kurz vor Eröffnung in Saarbrücken Flut schwemmt Saar-Strand weg – was jetzt aus der Eröffnung in Saarbrücken wird

Keiner habe ihnen geglaubt, dass sie es wirklich schaffen. „Wir wissen jetzt: Wir hätten es geschafft“, sagt Michael Faust. Hätten. Denn am Freitagabend kam die Flut, hat den Plan, das Ersparte und den Lebenstraum zu großen Teilen weggespült. Die Wassermassen haben den Saar-Strand direkt an der Bismarckbrücke (früher: „Potato Island“) in Saarbrücken weggerissen, der Schock traf am Montag Tina Faust, ihren Mann Michael und ihren Bruder Patrick.