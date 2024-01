Jazz mit der Hochschule für Musik Hochschul-Jazz im Doppelpack: Konzerte am 29. und 30. Januar

Die Hochschule für Musik Saar startet mit zwei großen Jazzkonzerten in die letzte Januarwoche: Am Montag, 29. Januar, 20 Uhr, lädt die Hochschule zu einer „Pianotrio Night“ in den „Raum für Musik“ (Mainzer Straße 52) ein, am Dienstag, 30. Januar, ab 16 Uhr, wird der Semesterabschluss Jazz in der Alten Ev. Kirche St. Johann am Cora-Eppstein-Platz gefeiert.