Musikwerkstatt für Grundschulkinder Musikwerkstatt für Grundschulkinder in den Osterferien

An der Hochschule für Musik Saar können sich musikbegeisterte Grundschulkinder in den Osterferien in einer Musikwerkstatt musikalisch kreativ betätigen. An je drei aufeinanderfolgenden Tagen geht es von 10 bis 13 Uhr um Singen, Bewegen, Musizieren mit Instrumenten und dem eigenen Körper, Experimentieren mit Klang, Ausprobieren von Instrumenten und Instrumentenbau. Die Kinder erfinden Musik, lernen unterschiedliche Musik kennen und beschäftigen sich mit Möglichkeiten, diese aufzuschreiben.