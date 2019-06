Pop mal ganz anders : „HistoPopArt“-Schau im Stadtarchiv

„HistoPopArt trifft Historie“ heißt eine Ausstellung von Anne U. Kerber, die am Dienstag, 11. Juni, 18.30 Uhr, im Saarbrücker Stadtarchiv eröffnet wird. Kerber stellt Schnittpräparate von menschlichem Gewebe her, färbt diese ein und verleiht ihnen anschließend per Computer einen „Pop-Art-Charakter“.

