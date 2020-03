Filme, Gaming und mehr : Der ruhige Macher der Retrobörse

Der Mann hinter den Kulissen: Der Saarbrücker Daniel Igel hat seine Leidenschaft für Filme und PC- und Konsolenspiele zum Beruf gemacht. Foto: Aline Pabst

Saarbrücken/Völklingen Der Saarbrücker Daniel Igel lockt mittlerweile über 1000 Menschen zu seinen Veranstaltungen in Völklingen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Manderscheid

Zuerst einmal sollten wir klären, was das überhaupt ist. „Retro“. Ist eine Kassette retro? Oder die Schürze von der Oma: Ist die retro? Manchmal heißt es auch „vintage“. Daniel Igel muss erst noch den Kaffee runterschlucken und die Tassen zurück auf den Tisch stellen, kann aber nicht erwarten zu antworten, was ein unterdrücktes Mm-Mm durch die geschlossenen Lippen ergibt. „Retro“, sagt der Saarbrücker schließlich, der am Eschberg wohnt, „retro heißt nicht alt, sondern in Bezug auf die Vergangenheit.“ Also wenn man zum Beispiel heute eine Lampe produziert, die aber mit ihrem Design an damals, an die Sechziger oder so, erinnert. „Vintage“, und jetzt scheint Igel sich kaum noch zu bewegen, so gelassen wie er auf jede Frage eine Antwort gibt, „vintage heißt: Die Sachen sind alt.“

Daniel Igel muss es wissen. 2017 hat er ganz allein angefangen, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, zu denen seine Film- und, Achtung: Retrobörsen gehören. Auch das Metalfestival „Feuerfänger“ in Neunkirchen ist von ihm. Saarbrücken war schon mal Veranstaltungsort, heute zieht es Igel aber eher nach Völklingen, weil die Hüttenstadt ihn „richtig gut unterstützt“, indem sie die Bürokratie flach hält und auch Hallen-Miet-Konditionen irgendwie retro erscheinen lässt. Das zieht. Inzwischen als selbstgegründete Eventfirma „Next Heroes – Gaming und Nerdevents“ in Person plant er mit Unterstützung seiner Freundin schon an der nächste Retrobörse am 4. April in der Hermann-Neuberger-Halle. Das Motto wird dann Science-Fiction sein.

Nächster Termin Nächste Retrobörse ist am 4. April Die nächste Retrobörse am Samstag, 4. April, in der Völklinger Hermann-Neuberger-Halle beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis 12 Jahre kommen gratis rein. Das Ende der Börse ist für 18 Uhr geplant. Eine Absage wegen Corona-Gefahr ist derzeit kein Thema. Stadt Völklingen und Veranstalter haben sich beraten und sehen die Börse auf niedrigster Risikostufe. Aushänge mit Tipps zur Hygiene wird es aber geben.

Die Filmbörse, auf der Igel zuletzt vor wenigen Tagen ebenfalls in Völklingen Händler empfing, die dann Filme, Sammlerfiguren und anderes verkaufen konnten, lockt immer mehr Publikum an. Rund 300 Besucher kamen diesmal in die Kulturhalle, in die an diesem Tag nur Personen über 18 Jahre reindurften, damit die Händler auch Dinge verkaufen konnten, die man in Geschäften wegen Jugendbeschränkung, also nicht einmal mehr „FSK ab 18“, nicht findet. Das macht eine solche Filmbörse aus. Ein familienfreundlicher Versuch ohne Altersbeschränkung hatte nicht funktioniert, sagt Igel.

Lesen Sie auch Filmbörse : Wo das Nerd-Herz höher schlägt

Die Retrobörse am 4. April dagegen ist auch für Kinder geeignet. Für alle unter zwölf ist sogar der Eintritt frei. Mindestens 1300 Besucher erwartet Igel, die in der großen Halle auf Unmengen an Händlern treffen werden. Da wird es alles Erdenklich aus der Science Fiction geben, es werden Menschen verkleidet als Star-Wars-Figuren herumlaufen, Comics und allerhand Retrosachen werden ausliegen.

Aber vor allem geht es ums Gaming. Das heißt, Computer- oder Konsolenspiele. Alte Atari-Geräte werden dort angeboten werden oder Commodore 64er, auch wenn das nach Igels Definition dann schon fast eher vintage wäre. Aber das passt, Definitionen sind so eine Sache, er will da keine Grenzen ziehen oder „sich abschotten“, wie Igel dazu sagt, der mittlerweile von seiner Firma lebt.

Foto: Aline Pabst 14 Bilder Das war los auf der Filmbörse Saar 2020.

Dass genau das, das Davon-leben, in Zukunft ein Problem werden könnte, glaubt er nicht. Und so drängt es sich auf, das Zukunftsgespräch mit dem Retromann, was er aber nicht sein will und genau genommen auch gar nicht ist. „Faszination dafür habe ich schon, aber“, sagt Igel, der früher gern an Papas Atari 2600 saß, „ich bin eher der Veranstaltungstyp.“ Und als solcher, als beides, glaubt er auch, dass Retro überdauern wird. „Du merkst ja auch den Bezug zur Vergangenheit in den Sachen von heute“, sagt er: „Retro wird immer parallel stattfinden.“ Auch im Computer und an der Konsole wie Playstation, Nintendo oder Wii. „Die Spielerfahrung, die du damals hattest, verlierst du in den realitätsnahen Spielen von heute. Das vermisst du dann und willst es wieder haben.“ Und die jungen Leute, die das nicht mehr kennen? „Auch bei ihnen wird Ähnliches sein, wegen der Einfachheit und der Zugänglichkeit. Ganz oft kommen Eltern mit ihren Kindern und zeigen, wie es bei ihnen früher war“, erklärt Igel, „und die finden das dann spannend. Retro wird nicht sterben.“