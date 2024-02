Musik verbindet Generationen Musik im Seniorenheim: Wenn die Seele Ausgang hat

Jeden Donnerstag macht sich im Seniorenheim „Haus am Steinhübel“ gegen 10 Uhr per Rollator oder im Rollstuhl eine kleine Gruppe älterer Herrschaften zielstrebig auf den Weg in den zum Musiksaal umfunktionierten Andachtsraum. Überpünktlich und immer auch ein wenig aufgeregt. „Mein Wochenhöhepunkt“, flüstert eine alte Dame.