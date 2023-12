Gastbeitrag Hermann Schell Ein Tag in der Wärmestube in Saarbrücken: Ein Platz im Warmen und immer ein offenes Ohr

Ab zwölf Uhr wird das Mittagessen ausgeteilt, bis nichts mehr da ist. Eine Essensprobe wird vor der Ausgabe gezogen und zurückgestellt. Seit der Pandemie wird am Tisch bedient, um hohe Fluktuationen zu vermeiden. Parallel zur Essensausgabe wird dann bereits das Nachmittagsgeschäft vorbereitet. Kaffee wird gekocht, Tee aufgebrüht, Kuchen geschnitten und Teilchen auf die Platten drapiert. In der ganzen Zeit werden immer mal wieder Gäste in ihren Anliegen unterstützt. Das können sehr einfache Dinge wie Kleidung oder Lebensmittel sein oder auch tiefgründigere Ansinnen, dann werden sie an die Sozialarbeiter verwiesen. Die Einrichtungsleitung ist den ganzen Tag als Ansprechpartner da. In der Regel sind nachmittags nicht die gleichen Personen in der Stube. Bis 16 Uhr haben die Gäste noch Zeit, die Stube zu nutzen, dann geht es – zumindest für den Rest des Tages – zurück auf die Straße.