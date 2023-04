Saarlandpremiere in neuer Besetzung: Helmut Eisel & Jem Ein Neuer bei Helmut Eisel & Jem

Helmut Eisel, der international renommierte Ausnahmeklarinettist aus Saarbrücken, bringt gemeinsam mit Jem in seinem aktuellen Programm „KlezFiesta!“ insbesondere die spanische Klezmer-Tradition sephardischer Juden zum Klingen. Gepaart mit südländisch inspirierten Stücken aus der eigenen Feder und mit Versionen von Klassikern. So entsteht ein Fest der Sinne, in dem der intensive Dialog von Klarinette, Gitarre und Kontrabass die Luft vibrieren lässt. Scheinbar Bekanntes wird neu interpretiert. Immer swingend, von melancholisch bis himmelhochjauchzend, entstehen Geschichten mit großartigen Improvisationen, mit virtuosen Klängen des neuen Gitarristen, Gilles Grethen, ausdrucksstarken Bass-Parts und der „sprechenden Klarinette“. Diese einzigartigen Klangfarben sind kreativ, vielseitig und strotzen nur so vor unbändiger Spielfreude.