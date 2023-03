Helmut Eisel in der Bel Etage Premiere: Neue alte Klezmer-Freunde mit Helmut Eisel

Als einen „Höhepunkt in der Konzertreihe 2023“ kündigt die Bel Etage das Konzert an: Am Freitag, 31. März, gibt der deutschlandweit bekannte saarländische Klezmer-Klarinettist Helmut Eisel sein erstes Konzert in, man könnte sagen: neu gemischter Besetzung. Er spielt nämlich gemeinsam mit Birke Falkenroth an der Harfe und Sebastian Voltz am Flügel. An diesem Abend führt Eisel damit zwei Formationen zusammen, die bisher für sich alleine standen und durchaus unterschiedliche Eigenarten haben.