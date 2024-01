Interview mit Heinz Rudolf Kunze „Es sind immer die kleinen Leute, die bluten müssen“

Seit über 40 Jahren gehört Heinz Rudolf Kunze zur Speerspitze der deutschen Liedermacher-Szene. Im Sommer letzten Jahres ist sein 39. Album namens „Können vor Lachen“ erschienen und hat sich mit Platz 4 erfolgreich in den deutschen Album-Charts gegen die zumeist jüngere Konkurrenz behauptet. Mit seiner lautstarken „Verstärkung“– so der Name seiner Band – im Rücken, fühlt sich der mittlerweile 67-Jährige fit genug, um gleich zum Auftakt des neuen Jahres wieder loszulegen: Am Samstag, 27. Januar, gastiert der in Hannover lebende Liedermacher in der Congresshalle. Vorab erzählt er in unserem Interview u.a. über die inhaltliche Ausrichtung des neuen Albums, seine Motivation nach über 40 Jahren auf der Bühne, seine Hoffnungen und Erwartungen für die Zukunft. Und er spricht auch aktuelle Themen an.

16.01.2024 , 18:40 Uhr

Heinz Rudolf Kunze gastiert wieder in Saarbrücken und hat viel zu sagen. Foto: Simon Stöckl

Von Thorsten Hengst

Herr Kunze, Ihr neues Album „Können vor Lachen“ ist in den deutschen Albumcharts bis auf Platz 4 gestiegen. Wie erfreut waren Sie davon?