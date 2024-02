Heinz Maria Lauer zum 100. Heinz Maria „Enzo“ Lauer: Erst nach Kriegsende siegte bei ihm die Kunst

Saarbrücken · Wäre er nicht in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten, wer weiß, ob sich Heinz Maria Lauer, genannt „Enzo“ getraut hätte, seinen Traum vom Künstlerleben zu realisieren. So aber hat er ein umfangreiches Werk hinterlassen. Ausschnitte daraus sind in einer Ausstellung zu seinem 100. Geburtstag zu sehen, die sein Sohn organisierte.

13.02.2024 , 17:08 Uhr

Heinz Maria Lauer, genannt „Enzo“, malte wie viele seiner Zeitgenossen gerne südliche Motive. Foto: Lauer

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Zurzeit wird in der Zentrale der Sparkasse Saarbrücken eine Ausstellung des Saarbrücker Künstlers Heinz Maria Lauer, genannt „Enzo“, gezeigt. Der Saarbrücker Künstler, der dieser Tage seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, wurde zwar in Hessen geboren, kam aber schon im Alter von zwei Jahren ins Saarland. Obwohl auf einem Zeugnis von Heinz Lauer erwähnt wird, dass er als Schüler schon außergewöhnliche Begabungen zum Malen und Zeichen zeigte, konnte er Kunst und Malerei nicht studieren. Sein Vormund und der Zweite Weltkrieg kamen dazwischen und machten es unmöglich.