Geburtstagsbesuch im Heimatmuseum St. Arnual Hier gibt es viel mehr als „nur“ alte Geschichte

St. Arnual · Doppeltes Jubiläum im Heimatmuseum St. Arnual. Der Trägerverein hat ebenso Geburtstag wie das Museum selbst. Anlass genug, vorzustellen, was sich in dem hübschen Museum so alles tut und wer da was tut.

19.12.2023 , 16:56 Uhr

Auch altes Spielzeug und altes Mobiliar findet man im Heimatmuseum. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Im Dezember wurde im Heimatmuseum St. Arnual groß gefeiert. Denn nicht nur, dass der Träger des Museums, der Heimatverein St. Arnual, bereits seit 35 Jahren existiert, er betreibt auch seit genau 25 Jahren das kleine, gemütliche Museum in einem Stiftshaus aus dem 16. Jahrhundert in der St. Arnualer Augustinerstraße.