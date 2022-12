Am St. Johanner Markt : Das ging an Heiligmorgen in Saarbrücken ab (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 17 Bilder Heiligmorgen 2022 in Saarbrücken – die schönsten Fotos

Saarbrücken Hochbetrieb herrschte an Heiligmorgen in der Saarbrücker Innenstadt. Über 1000 – meist junge – Menschen trafen sich am St. Johanner Markt.

Zum Heiligmorgen auf dem St. Johanner Markt versammelten sich weit über 1000 meist junge Menschen am Samstag im Herzen der Saarbrücker Altstadt. Obwohl der Christkindelsmarkt bereits geschlossen war, herrschte Hochbetrieb um sie herum. Die Standbetreiber verkauften traditionell auch keinen Glühwein mehr, denn den Heiligmorgen überlassen sie der Gastronomie. Und die hatten Außentheken aufgebaut, Zusatzpersonal im Einsatz und für laute Musik gesorgt.

Viele „Stammgäste“ am Heiligmorgen in Saarbrücken unterwegs

Tamara Junk, Daniel Heiduczek und Melanie Diedenhofen bezeichnen sich als Stammgäste: „Wir kamen schon hier her, als wir noch gar nicht volljährig waren“, sagt Tamara. Es sei eine Tradition, die Freunde und heute Kollegen zu treffen, die bei einem Bahnunternehmen arbeiten. Daniel ist dort Lokführer, er muss am ersten Weihnachtsfeiertag sogar arbeiten, genießt den Heiligmorgen aber, bevor es mit der Familie am Nachmittag weitergeht. Daniel und Melanie haben Tannenbäume auf dem Kopf, da findet man sich in der Menge besser und außerdem signalisiert es gute Laune. „Ich bin halb Grinch halb Tannenbaum“, erklärt Ruslan Stichelmeier. „Eigentlich wollte ich nur Grinch sein, aber dann habe ich mich umentschieden.“

„Es ist doch eine schöne Tradition, wenn die Jugend der Stadt so zusammenkommt.“

Viele haben Weihnachtspullis an, andere Rentiergeweihe im Haar oder eine rote Fliege an. Die Weihnachtsstimmung drückt sich auch im Outfit aus. Michael Schmitz ist aus der Pfalz gekommen, er sagt, dass es bei ihm so einen Brauch nicht gebe, er ihn aber toll finde: „Es ist doch eine schöne Tradition, wenn die Jugend der Stadt so zusammenkommt.“

Gideon Gallee ist sogar aus Wien angereist, erlebt den Heiligmorgen erstmals: „Bei uns gibt es sowas nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Aber es ist ein schöner Brauch“, sagt er.