Junge Künstler außer Haus : Wenn schon der Weg ins Atelier eines der Ziele ist

Jonathan Maus (links), Suyoung Kim (Mitte) und Hannes Brischke – an der Wand im Hintergrund Suyoung Kims Papierarbeiten. Foto: Kerstin Krämer/KERSTIN KRAEMER

Saarbrücken Das Saarländische Künstlerhaus stellt wegen des Lockdowns für die Öffentlichkeit geschlossene Räume Studierenden zur Verfügung.

Die Ausstellungsräume des Saarländischen Künstlerhauses sind seit dem Beginn des Lockdowns geschlossen, die Ateliers der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) seit Monaten verwaist. So entstand die Idee, die Galerien des Künstlerhauses wenigstens vorübergehend in Ateliers für HBK-Studierende umzuwandeln.

„Out-of-Home-Studio“ nennt sich die Aktion – also zu Deutsch inetwa „Ein Studio außerhalb des eigenen Zuhauses“ –, mit der das Künstlerhaus der Covid19-bedingten Raumnot des Hochschul-Nachwuchses abhilft.

Seit 22. Februar werden die Ausstellungsräume, die während des Lockdowns nicht bespielt werden dürfen, miet- und nebenkostenfrei als Arbeitsräume zur Verfügung gestellt – ohne öffentlichen Zutritt. Auch das Künstlerhaus profitiert davon, das alle seine Projekte und Angebote notgedrungen ins Digitale ausgelagert hat: „Wir sind froh, mal wieder Leute und Kunst im Haus zu haben!“, freut sich Mitarbeiterin Karolin Schadt, „außerdem intensiviert es unsere Beziehung zur HBK.“ Bewerben konnten sich Studierende, die von den Schließungen der HBK-Standorte Saarbrücken und Völklingen (Handwerkergasse) betroffen sind. Kurioserweise gilt das nicht nur für diejenigen, die an raumgreifenden Projekten arbeiten und Platz brauchen, um an großen Leinwänden den Pinsel zu schwingen oder stattliche Skulpturen zu formen. Auch wer im Prinzip mit PC und Bildschirm auskommt, schätzt das Angebot als willkommene Alternative zum Home-Office. Verständlich, weil viele in einem WG-Zimmer oder kleinem Einzelappartment leben – da kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen.

Sechs HBKler kommen bis zum Ende der Initiative am 26. März zum Zug, drei davon haben wir vorige Woche besucht. Hannes Brischke etwa empfindet das außerhäusliche Atelier als eine „Wohltat“, wie ein luxuriöses externes Homeoffice. Der 24-jährige Saarbrücker studiert im siebten Semester Kommunikationsdesign bei Indra Kupferschmid. Zusammen mit dem Künstlerhaus-Atelier-Stipendiaten Tim Jungmann hat er den Jahreskalender zum Abschluss von dessen Projekt „Can every home become an office?“ („Kann jedses Zuhause ein Büro werden?“) gestaltet. Allein einen Weg ins Atelier zurückzulegen und nicht direkt vom Bett an den Schreibtisch zu wechseln, sei eine höchst willkommene Abwechslung, meint Brischke. Er ist in der dritten Woche im Künstlerhaus zu Gast und hat festgestellt, dass er dort viel motivierter arbeitet als zuhause: „Ich finde hier die Ruhe und Konzentration, die ich daheim nicht habe.“ Brischke nutzt seinen „Arbeitsurlaub“, um an seinem Laptop weiter an Schriften zu feilen: Mit zwei Freunden hat er die digitale Typographiewerkstatt „Lobbby24“ gegründet, in der sie gemeinsam Schriftfamilien entwickeln und online veröffentlichen. Und, nein, die drei B sind kein Tippfehler, sie stehen für die Nachnamen Brischke, Bretz, Budke. „Ein Lockdown-Projekt“, sagt Brischke – jeglicher Austausch läuft virtuell.

Dass im Künstlerhaus der Ablenkungsfaktor wesentlich geringer ist als zuhause, hat auch Jonathan Maus gemerkt. Er ist ebenfalls Saarbrücker, 27 Jahre alt, und studiert im siebten Semester Freie Kunst bei Eric Lanz. Im Prinzip kommt auch er mit Schreibtisch und Laptop aus. Er weiß „die strukturierte Situation“ zu schätzen. Maus: „Hier ist es super ruhig, es herrscht Arbeitsatmosphäre, und nach dem Schaffen hat man ein echtes Feierabendgefühl.“ Normalerweise braucht er gar kein Atelier, weil er sich ortsbezogen mit Raum- und Videoprojekten beschäftigt. Momentan bleiben seine Projekte notgedrungen sehr abstrakt. Hier brütet Maus in der zweiten Woche an einer Schaufensterinstallation, die noch so sehr im Ungefähren schwebt, dass er sich selbst davon überraschen lässt. Parallel tüftelt er am Soundtrack eines selbst gedrehten Kurzvideos, das sich Werbeclip-artig mit Mode, Ästhetik und Geschlechterrollen beschäftigt.

Suyoung Kim dagegen benötigt Platz: „Ich brauche immer viel Raum zum Arbeiten, denn ich arbeite groß“, erklärt die 32-Jährige, die bei Katharina Hinsberg im fünften Semester Freie Kunst studiert. Kim: „Die HBK-Ateliers sind geschlossen, mein Zimmer ist zu klein“ – kein Wunder, dass sie sofort eine Bewerbung für das „Out of home-Office“ los schickte. Obwohl sie via Internet eigens neues Material kaufen musste, weil sie nicht wusste, ob sie auf ihre Sachen in der HBK überhaupt noch zugreifen konnte.