Jennifer Sauer leitet den Hauptbahnhof Neue Bahnhof-Chefin in Saarbrücken verrät zwei Gastro-Neueröffnungen und weitere Pläne

„Jetzt verstehen Sie Bahnhof“, steht auf einem Plakat in Jennifer Sauers Büro. Das rote Poster hängt neben ihrem Schreibtisch im ersten Stock des Saarbrücker Hauptbahnhofs und könnte das Motto der 42-jährigen Saarländerin sein, die seit einigen Monaten den Saarbrücker Hauptbahnhof leitet. Als Leiterin des Bahnhofsmanagements bei der DB Station und Service AG ist sie Chefin über insgesamt 119 Bahnhöfe im Saarland und in Teilen von Rheinland-Pfalz mit Außenstellen in Trier und bald auch in Homburg. 75 Mitarbeiter sind ihr unterstellt.