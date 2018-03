Hans-Bernhard-Schiff-Literaturpreis ausgeschrieben

Der Hans-Bernhard-Schiff-Literaturpreis 2018 ist mit 5000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird von der Landeshauptstadt Saarbrücken, dem Ministerium für Bildung und Kultur Saarland, der Sparkasse Saarbrücken, der VSE AG und Dr. Joachim Schiff gestiftet.

Die Einsendungen müssen in siebenfacher Ausfertigung anonym unter Angabe eines Kennwortes und des Geburtsjahres eingereicht werden. Den Texten muss der ausgefüllte Anmeldebogen (www.saarbruecken.de/schiffpreis) mit dem Kennwort sowie mit Angaben zur Person und zum Bezug zur Großregion SaarLorLux beiliegen. Eingesandte Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Der Preis wird jedes Jahr im Gedenken an Hans Bernhard Schiff, an sein literarisches Werk und sein gesellschaftliches Engagement durch eine unabhängige Jury vergeben.

Informationen und Bewerbungen: Landeshauptstadt, Ilona Mathieu, Kulturamt, Telefon: (06 81) 9 05 49 14, E-Mail: ilona.mathieu@saarbruecken.de