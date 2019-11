Saarbrücken Im Saarland will die Deutsche Telekom demnächst den Handyempfang für 25 000 Haushalte in Grenznähe verbessern.

Die Deutsche Telekom will bis zum Jahresende etliche Funklöcher im Saarland schließen. An den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg sollen 25 000 Haushalte von einer besseren Netzqualität im Mobilfunk profitieren. Das haben Dirk Wössner, Deutschland-Chef der Telekom, und Service-Geschäftsführer Ferri Abolhassan gemeinsam mit dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) am Freitag in Saarbrücken bekanntgegeben. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir hier am abgehängten Zipfel der Republik liegen“, sagte Hans.