Hallenmasters der Frauen Holt der 1. FC Riegelsberg den fünften Masters-Titel in Serie?

Der 1. FC Riegelsberg gewann zuletzt vier Mal in Folge das Frauen-Masters – und auch in diesem Winter ist der Regionalligist der heißeste Anwärter auf den Titel. Das 20. Frauen-Masters findet am 18. Februar in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken statt.