Jubiläum in Dudweiler Hallenbad Dudobad seit 50 Jahre in Betrieb – ein Rückblick

Seit nunmehr einem halben Jahrhundert gibt es das Hallenbad in Dudweiler. Sowohl das Bad selbst als auch seine Besucher haben sich in den Jahren gewandelt. Geblieben aber ist die Freude am Schwimmen. Die SZ war vor Ort, traf Zeitzeugen und Menschen, die das beliebte „Dudobad“ heute am Laufen halten.