„Man kann sich vieles entgehen lassen, dieses Weinfest sicherlich nicht“ Gute Stimmung beim Weinfest am Osthafen in Saarbrücken (mit Fotostrecke)

„Ein gutes Glas Wein ist dazu geeignet, den Verstand zu wecken“, diese Weisheit wird dem früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer zugeschrieben. Um den Wein als „Aufwecker“ wissen auch die Veranstalter von „Traube nimmersatt“, dem Weinfest am Osthafen in Saarbrücken, Janis Mudrich (Sektor Heimat, Kulturgut Ost) und Jonas Lonsdorfer (Edeka). Nach der Premiere im vergangenen Jahr starteten die beiden mit vielen Neuzugängen und dem Champagnerproduzenten Nicolas Feuillatte aus Chouilly am Freitag eine Neuauflage.