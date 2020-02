Deutsche Meisterschaft : Güdingens Squashern winkt die Meisterrunde

Saarbrücken Die Squash-Spieler des SC Güdingen haben es am vorletzten Hauptrunden-Doppelspieltag der Bundesliga Süd in der Hand, sich vorzeitig den zweiten Platz und damit die Qualifikation für das Endturnier der besten vier Vereinsmannschaften um die Deutsche Meisterschaft zu sichern – sofern alles seinen „normalen“ Gang geht.

Denn der einzig ernsthafte Konkurrent um Rang zwei in der Südstaffel, der Aufsteiger Moskitos Waiblingen, trifft am kommenden Samstag um 14 Uhr auf den makellosen Überflieger Black & White Worms, der die Tabelle mit zehn Siegen aus zehn Spielen klar anführt. Dahinter folgt der SC Güdingen (23 Punkte) mit aktuell fünf Punkten Vorsprung. Sollte Waiblingen sein Heimspiel gegen Worms wie erwartet verlieren oder zumindest nicht gewinnen (im Squash gibt es gewonnene und verlorene Unentschieden), hätte der SC Güdingen bei zwei Erfolgen gegen zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte das Ticket für das Endturnier am 15. und 16. Mai in Hamburg vorzeitig gebucht.