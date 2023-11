Güdinger will Hobby zum Beruf machen Tobias Buchheit ist der Herr über 30 Aquarien und 1000 Fische

Wenn Tobias Buchheit vor einem Aquarium sitzt und den Fischen zuschaut, vergisst er den Alltagsstress. „Es ist beruhigend“, versichert der 34-Jährige. In dem Kellerraum, in dem die Becken stehen, brummen die Pumpen, die das Wasser filtern. Ein erdig-feuchter Geruch liegt in der Luft. In 30 Aquarien schwimmen rund 1000 Fische. Einer von ihnen ist Karl. Der Nilkugelfisch ist der einzige Flossenträger, der einen Namen hat. Zu Beginn war er nicht sonderlich umgänglich, mit den Zähnen schnappte er nach den Fingern seines Besitzers. Inzwischen haben sich die beiden angefreundet. „Ich kann ihn sogar streicheln“, erzählt Buchheit.