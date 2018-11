später lesen Konzert Musikverein Güdingen gibt Adventskonzert Teilen

Twittern







Am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr lädt das Jugendorchester des Musikvereins Güdingen zu seinem großen Adventskonzert in die evangelische Kirche in Güdingen ein. Ab 19 Uhr gibt es von den jungen Musikern beswingten Big-Band-Sound zu hören. red