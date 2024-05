Verein Geographie ohne Grenzen Eine Reise durch die Geschichte Güdingens

Unsere Tour startet an der evangelischen Kirche in der Saargemünder Straße. Sie geht auf das frühe 9. Jahrhundert zurück. Ihr hohes Alter sieht man schon an der Lage auf einem kleinen Hügel. Im Mittelalter wurden die wichtigsten Gebäude bevorzugt an hochwassersicheren Orten errichtet. Die Kirche sei deswegen auf einem Hügel errichtet worden, erklärt Rockstein. Denn als die Saar noch nicht kanalisiert war, sei die Gefahr von Hochwasser größer gewesen.