Güdingen Das wegen Corona abgesagte Finalturnier mit den vier besten Squash-Bundesligisten wird nachgeholt.

Platz zwei in der Squash-Bundesliga Süd und damit verbunden die erstmalige Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft: Für die Mannschaft des SC Güdingen endete die reguläre Runde mit dem laut SC-Manager Johannes Wessela „größten Erfolg in der saarländischen Squash-Geschichte“. Dann kam Corona. Und das für Mai in Hamburg geplante Endturnier wurde abgesagt (wir berichteten). Inzwischen steht fest: Sofern es die Entwicklung zulässt, soll das Finalturnier der besten vier Mannschaften nachgeholt werden. Sehr zur Freude des SC Güdingen. „Dass alle vier Vereine ihre Zusage gegeben haben und es auf jeden Fall stattfinden soll, ist für uns natürlich eine schöne Nachricht“, sagt Wessela.