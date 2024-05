“Frauen vor Ort“ von Gudrun Müller Gudrun Müller und die saarländischen Frauen

Das Durchhalten hat sie durch eines ihrer Hobbys gelernt. 1997 verband sie ihre Leidenschaft für das Reisen mit der Freude an Bewegung und lief den New York Marathon. 2014 war sie zuletzt in Indien, in der indischen Himalaya-Region. Inzwischen bevorzugt sie das Wandern. Im Juni wird Gudrun Müller in Norwegen an einem Midsommer-Lauf teilnehmen, im Juli geht es in die Alpen. „Das Reisen steht immer im Vordergrund“, sagt sie.