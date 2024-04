Katharina Fiedler und Peter Tiefenbrunner Grusellesung im Theater im Viertel: Von gebeugten Werwölfen und verschwundenen Dichtern

„Alle Uhren wurden angehalten. Nie mehr werde Tag so die Parole, in dem Saal, der voller Spukgestalten.“ Katharina Fiedlers märchenhafte Erzählstimme lässt gleich zu Beginn des Abends im Theater im Viertel Freitag auf große Geschichten hoffen. Das Gedicht, welches sie frei vorträgt, ist von Heinrich Lautensack, wie sie erklärt. Der sei allerdings schon im Alter von 39 Jahren verstorben. Das lag doch sicher an seinen Kriegsverletzungen, schaltet sich da der Schauspieler Peter Tiefenbrunner ein, der an diesem Abend zusammen mit Fiedler durch die unheimliche Welt der gruseligsten Literaturklassiker führt.