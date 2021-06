Nach der Dezernentenwahl : Grüne Halberg fordern politischen Neuanfang

Halberg Überraschend konnte Dr. Sabine Dengel die Wahl zur Kulturdezernentin gewinnen. Die Grüne Halberg gratulieren ihr zur Wahl und kritisieren gleichzeitig die eigene Fraktion scharf. Sie fordern sogar personelle Konsequenzen.

Die Halberger hätten die Nominierung des bisherigen grünen Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat Torsten Reif für das Amt des Saarbrücker Kultur- und Bildungsdezernenten von Anfang an nicht unterstützt. Umso erfreuter zeigten sie sich jetzt über die Wahl der Gegenkandidatin Dr. Sabine Dengel und wünschten ihr viel Glück und Erfolg. „Die Landeshauptstadt braucht eine fachlich kompetente Persönlichkeit in diesem für Kultur und Bildung so wichtigen Amt,“ so die Halberger Ortsverbandsvorsitzende Monika Hager.