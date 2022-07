Grüne im Stadtrat fordern : Kostenlose Tampons und Binden bald auf allen Damenklos öffentlicher Gebäude der Stadt Saarbrücken?

Die Grünen im Saarbrücker Stadtrat wollen kostenlose Menstruationsartikel auf allen Damentoiletten öffentlicher Gebäude. Foto: imago images/Shotshop/matka via www.imago-images.de

Saarbrücken Dass es Toilettenpapier in öffentlichen Bedürfnisanstalten gibt, ist selbstverständlich. Doch wenn eine Frau ihre Tage hat, muss sie sich um die entsprechenden Hygieneartikel immer selbst kümmern. Das muss sich ändern, sind die Grünen im Saarbrücker Stadtrat überzeugt.

Einen Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit nennen es die Grünen im Saarbrücker Stadtrat. Deswegen verlangen sie, dass es künftig auf allen Damentoiletten in öffentlichen Gebäuden der Landeshauptstadt Binden und Tampons gibt – und zwar kostenlos. Was heute bei Klopapier selbstverständlich ist, müsse es auch bei Hygieneartikeln sein, was die weibliche Periode betrifft.

Damit gehen jetzt Fraktionschefin Jeanne Dillschneider und ihre frauenpolitische Sprecherin Patricia Schumann an die Öffentlichkeit. „Wie auch Seife, Papierhandtücher und Toilettenpapier sollen Menstruationsartikel zur Grundausstattung öffentlicher Toiletten gehören“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Grünen-Fraktion am Freitag, 1. Juli.

Insbesondere junge Frauen bekämen ihre Tage unregelmäßig und damit überraschend. Dennoch müssten sie sich immer selbst um entsprechende Menstruationsmittel kümmern. Die beiden Politikerinnen sind der Auffassung, dass diese Produkte „eigentlich eine Selbstverständlichkeit“ auf öffentlichen Toiletten sein müssten.

Ihre Kollegen auf Regionalverbandsebene forderten bereits für die weiterführenden Schulen Binden und Tampons auf Toiletten. Das unterstütze die Stadtratsfraktion und ergänze dies nun mit ihrem Vorstoß, den sie am Dienstag, 12. Juli, im Hauptausschuss einbringen will. Die Stadtverwaltung solle das Anliegen in einem ersten Schritt prüfen.

Neben der Geschlechtergerechtigkeit gehe es den Politikerinnen außerdem darum, einkommensschwache Frauen zu entlasten. Zudem werde damit die Regel enttabuisiert, sind sich Dillschneider und Schumann einig.