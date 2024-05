Nach 70 Jahren Wieder im Saarland: Historische Grubenlampe von Olympia 1952 kehrt zurück

Die saarländische Grubenlampe von den Olympischen Spielen 1952 ist am Freitag im Historischen Museum in Saarbrücken eingetroffen. Reinhold Jost (SPD), Minister für Inneres, Bauen und Sport, und Simon Matzerath, Direktor des Historischen Museums Saar, nahmen das historische Objekt gemeinsam in Augenschein.