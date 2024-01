Interview mit Sebastian Ost zu den Groove-Sessions im Ubu le Roi „Wenn wir Glück haben, bringt ein Pianist sein E-Piano plus Anlage mit“

Saarbrücken · Sebastian Ost studiert Schlagzeug an der Hochschule für Musik Saar. Seit einigen Monaten organisiert der 28-Jährige eine neue Musiksession, die sich ein bisschen von den sonstigen Jazz-Jamsessions in Saarbrücken abheben soll. Jeden ersten Freitag im Monat findet Osts „Groove-Session“ im Café Ubu le Roi in der Cecilienstraße, im Herzen des Nauwieser Viertels, statt. Im SZ-Gespräch erzählt er, worauf es ihm ankommt.

08.01.2024 , 15:53 Uhr

Im Café Ubu le Roi im Nauwieser Viertel finden seit Sommer Musik-Sessions statt. Foto: Dingler/Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler

Ist die von Ihnen organisierte Session eine Jazz-Jamsession?