Besonderes Theater : Dieses besondere saarländische „Grenzleben“

Theater ganz nah und echt saarländisch: Schauspieler Walter Schmuck erzählt den handverlesenen Zuschauerinnen in „Grenzleben“ das Leben der Elfriede Maas, der Großmutter der Schauspielerin und Regisseurin Annalena Maas. Das Stück spielt in der Wohnung der Verstorbenen, und es dürfen jeweils nur wenige Zuschauer dazu. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Ein außergewöhnliches Theatererlebnis nähert sich dem Leben der Elfriede Maas, die nichts Besonderes und doch besonders war.

Dienstag, früher Abend: Am Tor eines Genossenschaftshauses in Alt-Saarbrücken empfängt Nachlassverwalter Walter Schmuck eine Handvoll Menschen. In Hemd und Lackschuh, merklich aufgekratzt und um keinen schlechten Witz verlegen, begrüßt er die Anwesenden zu ihrer Schnupperstunde als Nachlassverwalter. Sie sollen ihm heute bei der Durchsicht einer der Wohnungen des Hauses helfen.