Gottesdienst : Gottesdienst zum Thema Frieden

Am Sonntag, 18. August, um 15 Uhr geht es bei einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Malstatt um das Thema Frieden. In der Gottesdienstreihe werden seit Anfang des Jahres die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zusammen mit verschiedenen Organisationen vorgestellt und diskutiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red