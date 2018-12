später lesen Adventsgospel mit dem GospelChor Saarbrücken Gospelchor singt in der Ludwigskirche Teilen

Twittern







(red) Unter dem Motto „A Child is born“ steht ein Konzert des Gospelchors Saarbrücken am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Ludwigskirche. Über 40 Chormitglieder singen unter der Leitung von Ulrich Seibert Gospels zur Weihnacht.