Kostenpflichtiger Inhalt: Gondwana in Reden : IKS widerlegt Kuhls Vorwürfe als unhaltbar

Gondwana - das Prähistorium in Landsweiler-Reden ermöglicht Besuchern eine Reise in die Zeit der Dinosaurier. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Reden Streit ohne Basis? Dokumente werfen kein gutes Licht auf Gondwana-Betreiber.

Arroganz, Täuschung, ja Arglist und Untätigkeit – es war eine Kanonade von Vorwürfen, die Gondwana-Betreiber Matthias Michael Kuhl Ende Oktober gegen die Industriekultur Saar GmbH (IKS) und damit gegenüber der Landesregierung abfeuerte. Nun äußerte sich die landeseigene Gesellschaft am Donnerstag erstmal im Detail zu dem aktuellen Streit um Risse in den Hallen des seit 2008 auf dem ehemaligen Grubengelände in Reden ansässigen Dino- und Urzeit-Parks „Gondwana. Das Prähistorium“(die SZ berichtete). Sowohl die Medien wie auch Saar-Parlamentarier (Kultur- und Wirtschaftsausschuss) wurden informiert. Das Fazit der IKS, salopp gesprochen: Alles nur ein Sturm im Wasserglas, die von Kuhl erhobenen Vorwürfe seien „vollumfänglich widerlegt“. Wie das? Durch Kopien aus notariellen Urkunden und Gutachten untermauert die IKS in einer Stellungnahme für die Medien ihre Ausführungen. Kuhls Behauptungen, es habe durch den damaligen Grundstückseigentümer vor dem Bau der Gondwana-Hallen keine sachgemäße Bodenverdichtung stattgefunden, dürften danach nicht mehr haltbar sein. In der der SZ vorliegenden Stellungnahme heißt es unter anderem, vor Baubeginn hätten „umfangreiche Bodenaufbesserungs- und Verdichtungsmaßnahmen“ stattgefunden, die gutachterlich festgehalten worden seien. Dokumentierte Unterschriften Kuhls belegen, dass er über die Bodentragwerte informiert war. Ob der Gondwana-Chef diese „Kennwerte“ allerdings bei der „eigenverantwortlich durchgeführten Gründung“ der Hallen berücksichtigt habe, entzieht sich laut IKS ihrer Kenntnis und ihrer Verantwortung. Denn, so die weitere Argumentation, die IKS sei nicht dazu verpflichtet gewesen, den Grund bebaubar zu machen. Laut notarieller Urkunde, die die IKS ebenfalls dokumentieren kann, hatte Kuhl das „Baugrundrisiko“ übernommen.

Falsch ist laut IKS außerdem Kuhls Aussage, der Bau einer Fußgängerbrücke sei ihm vertraglich zugesichert worden. Die IKS hält fest, Kuhl habe bereits 2011 in einem notariellen Vertrag Folgendes festgehalten: „Insbesondere legt Gondwana Invest keinen Wert auf die Errichtung der Fußgängerbrücke.“ Dies habe auch ein Urteil des Landgerichtes von 2016 bestätigt. Eine womöglich justiziable Pflichtverletzung durch die IKS liege also nicht vor. Der von Kuhl erklärte Rücktritt aus seinem Vertrag ist laut IKS deshalb nicht gerechtfertigt: „Es ist (…) keinerlei Anspruchsgrundlage für Rücktritt oder Schadenersatzforderungen gegeben“, heißt es.

Doch wie steht es um die Risse in den Hallen? Kuhls Betreiberfirma Gondwana Invest habe bisher gegenüber der IKS nur einen einzigen Gebäudeschaden dokumentiert, heißt es im IKS-Schreiben, und zwar im Zechenhaus. Wobei just dieser Schaden schon 2006 aufgetreten und fotografisch festgehalten worden sei. Das war laut IKS, bevor überhaupt mit Bauarbeiten für Gondwana begonnen wurde. Zu den Rissen, die laut Kuhl erst im Frühjahr 2019 in seinen Hallen auftraten und Anlass für seinen Vorstoß waren, sagt die IKS in dieser Stellungnahme allerdings nichts.

Derweil lässt Kuhl in Reden im Vorgriff auf eine angedrohte Klage gegen die IKS Bohrungen vornehmen, um Beweise für seine Vorwürfe vorlegen zu können. Sie sollen heute beendet werden, teilt er der SZ auf Nachfrage mit. Über die Kosten dafür sagt er nichts. Laut Kuhl hat das letzte Gespräch zwischen ihm und der IKS am 1. Oktober stattgefunden, in dem die IKS nicht bereit gewesen sei, „Verantwortung für den eingetretenen, enormen Schaden“ zu übernehmen und darüber zu verhandeln. Angesichts dessen, was von der IKS in der Stellungnahme zusammengetragen wurde, aus ihrer Sicht der IKS nur zu verständlich.

Zukunft der Alm Die Industriekultur Saar GmbH sieht die Zukunft der Almhütten auf der Redener Halde nicht als gefährdet an. Dies machte die landeseigene Standort-Entwicklungsgesellschaft am Donnerstag in einer Anhörung vor dem Kultur- und Wirtschaftsausschuss im Saar-Landtag deutlich. Die Hütten seien im Besitz der IKS und könnten, sollten die derzeitigen Pächter den Standort verlassen wollen, weiter vermietet werden, so IKS-Sprecher Ludwin Vogel. Bekanntlich haben die Almwirte Geiger/Schwarz ihren Pachtvertrag vorsorglich für Juni 2020 gekündigt. Grund ist der Stopp des Projektes Halden-Transportbahn, der die Hütten ganzjährig erreichbar machen sollte. Die IKS hatte den Bau für 2018 in Aussicht gestellt, ihn aber kürzlich aus Kostengründen gecancelt. Derzeit verhandeln Almwirte und IKS noch über eine Ersatz-Lösung.

Unverständnis herrschte dieser Tage woanders. Auf Facebook, wo Fans eine Unterschriften-Aktion für den Erhalt von Gondwana gestartet haben, wurde mit Empörung kommentiert, dass auf der Homepage der Tourismuszentrale Saar bereits eine Schließung der Kuhl-Einrichtung verkündet wurde. Unter dem Botton „Spezielle Öffnungszeiten“ las man dort, Gondwana sei zwischen 1. November und 1. März 2020 zu. Wasser auf die Mühlen derer, die der Landesregierung unterstellen, Gondwana los sein zu wollen. Kuhl dazu: „Ich hoffe, dass dies nur eine noch korrigierbare Unachtsamkeit der TZS war, denn sonst würde dies eine für Gondwana nachhaltige Geschäftsschädigung bewirken.“